Un uomo di 43 anni, residente a Nola, arrestato dalla Polizia con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Il grave episodio è avvenuto venerdì scorso, quando gli agenti del Commissariato di Nola sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una violenta lite familiare.

L’aggressione nell’abitazione della ex compagna

Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna visibilmente scossa, la quale ha raccontato che il suo ex convivente si era introdotto con la forza nella sua abitazione. L’uomo avrebbe scavalcato il balcone e infranto il vetro di una finestra per entrare nell’appartamento, dove la donna si trovava insieme alla madre e alle sue figlie minori.

Una volta all’interno, il 43enne avrebbe aggredito l’ex compagna con calci e pugni, prima di allontanarsi.

Arrestato poco dopo dalla Polizia

Dopo aver raccolto la testimonianza della vittima, gli agenti si sono messi immediatamente sulle tracce dell’aggressore. L’uomo è rintracciato, bloccato e arrestato poco dopo nei pressi dell’abitazione.

Attualmente si trova in stato di fermo e dovrà rispondere delle accuse di violenza domestica, lesioni personali e violazione di domicilio aggravata.