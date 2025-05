Dramma alla periferia della Capitale, dove un neonato di appena un mese è morto questa mattina all’interno di un’abitazione in via Melicucco, nella zona di Rocca Cencia. L’allarme è scattato poco prima delle 9:00, quando i genitori, accorgendosi che il piccolo non respirava, hanno immediatamente contattato il 118. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Il bambino era già privo di vita.

Indagini in corso, possibile arresto cardiocircolatorio

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, allertati dal personale sanitario, per eseguire i rilievi e avviare le verifiche del caso. Secondo le prime informazioni, si ipotizza un arresto cardiocircolatorio come causa del decesso, ma sarà l’autopsia a fornire risposte più precise.

Una comunità sotto shock

La notizia ha rapidamente fatto il giro del quartiere, lasciando attonita la comunità di Rocca Cencia. Si attende ora l’esito degli accertamenti medici e delle indagini condotte dalle forze dell’ordine per chiarire le circostanze esatte della tragedia.