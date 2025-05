Via a un nuovo pacchetto sicurezza che introduce 14 nuovi reati e 9 aggravanti, con l’obiettivo di rafforzare l’ordine pubblico e la tutela dei cittadini. Di seguito, una guida completa alle principali modifiche normative.

Nuovi Reati: Cosa Cambia nel Codice Penale

Terrorismo: detenzione di materiale sospetto

Punita la detenzione di materiale contenente istruzioni per commettere atti di terrorismo, anche se non ancora utilizzato.

Accattonaggio con minori: pene più severe

Aumentano le sanzioni fino a 5 anni di carcere per chi impiega minori nell’accattonaggio.

Reati nei pressi di stazioni e mezzi pubblici

Introdotta un’aggravante specifica per reati commessi vicino a stazioni ferroviarie, metropolitane o a bordo di convogli passeggeri.

Occupazione Abusiva di Immobili: Nuovo Reato e Sfratto Immediato

Si introduce il reato di occupazione arbitraria di immobile ad uso abitativo, punito con 2–7 anni di reclusione.

Prevista una procedura d’urgenza per il rilascio dell’immobile e non punibilità per chi collabora.

Manifestazioni e Blocco Stradale: Tolleranza Zero

Danneggiamenti in piazza: pene fino a 5 anni

Inasprite le pene per danni durante manifestazioni, con reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e multe fino a 15.000 euro.

Blocco stradale: diventa reato

Chi ostruisce strade o ferrovie con il proprio corpo rischia fino a 6 anni di carcere se in gruppo e durante una manifestazione.

Nuove Misure su Cannabis, Madri Detenute e Ordine Pubblico

Divieto totale sulla cannabis light

Vietata ogni forma di vendita, trasporto o trasformazione delle infiorescenze di Cannabis sativa L., anche in forma semilavorata.

Si applicano le sanzioni previste per gli stupefacenti.

Detenute incinte: carcere anche con figli piccoli

Il differimento della pena per madri con figli sotto 1 anno non è più obbligatorio. Previste strutture a custodia attenuata.

Videosorveglianza: body cam per la polizia

Le forze dell’ordine possono ora utilizzare body cam nei servizi di controllo e ordine pubblico.

Reati Contro le Istituzioni: Rivolte e Opposizione a Opere Pubbliche

Violenza per bloccare opere pubbliche

Aggravante specifica per chi usa violenza o minaccia per ostacolare grandi opere o infrastrutture strategiche, come nel caso dei movimenti “No Tav” o “No Ponte”.

Rivolte carcerarie: nuove incriminazioni

Introdotto il reato di rivolta in carcere e l’aggravante per istigazione a disobbedire alle leggi rivolte ai detenuti.

Resistenza passiva: è reato

Costituisce reato anche la resistenza passiva che impedisce l’esecuzione di atti pubblici, ad esempio all’interno delle carceri.