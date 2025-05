Un caso eccezionale di cardiochirurgia ha permesso di salvare la vita a un uomo di 32 anni affetto da una grave cardiopatia congenita. Il paziente, nato con una malformazione rara nota come sindrome del cuore sinistro univentricolare (in questo caso, assenza del ventricolo destro), è stato trattato con una procedura innovativa presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Una condizione rara e ad alto rischio

Il giovane era sottoposto fin dall’infanzia a numerosi interventi per stabilizzare una circolazione modificata con tecnica di Fontan, che consente al sangue povero di ossigeno di raggiungere i polmoni senza passare per il cuore. Tuttavia, una severa insufficienza mitralica metteva ora in pericolo la sua sopravvivenza, causando una perdita superiore al 60% del sangue ossigenato pompato nell’organismo e sovraccaricando l’unico ventricolo funzionante.

Chirurgia tradizionale troppo rischiosa: si opta per un’alternativa

Di fronte a un quadro clinico tanto complesso, la chirurgia tradizionale è considerata troppo rischiosa. Per questo motivo, l’équipe dell’Ospedale Bambino Gesù, in collaborazione con esperti internazionali, ha ottenuto l’approvazione del Comitato Etico e del Ministero della Salute per eseguire un intervento d’avanguardia.

L’intervento: tre clip valvolari impiantate per via trans-catetere

La soluzione adottata è l’impianto trans-catetere di tre clip valvolari mitraliche, una tecnica mininvasiva con pochissimi precedenti documentati nella letteratura scientifica. L’intervento è eseguito con successo e ha comportato un miglioramento significativo della funzione cardiaca del paziente.

Risultati e prospettive

Grazie a questa procedura fuori dagli standard, il paziente ha evitato il ricorso al trapianto cardiaco, mantenendo una buona qualità di vita. L’approccio innovativo apre nuove prospettive nel trattamento delle cardiopatie congenite complesse, in particolare per quei pazienti già sottoposti a più interventi correttivi nel corso della vita.

Un modello per la medicina del futuro

Questo caso rappresenta un’importante svolta nella gestione di patologie congenite rare. Dimostra come l’integrazione tra competenze specialistiche, valutazione etica rigorosa e innovazione tecnologica possa offrire soluzioni efficaci anche nei contesti più critici. Un segnale forte per il futuro della medicina personalizzata e della cura dei pazienti adulti con patologie pediatriche.