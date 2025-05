Il consigliere comunale di Napoli, Nino Simeone, lancia un appello forte e chiaro: trasmettere in chiaro l’ultima partita di campionato tra Napoli e Cagliari. Una richiesta che non è solo calcistica, ma profondamente sociale, simbolica e legata alla sicurezza pubblica. Nelle prossime ore, Simeone formalizzerà la proposta al prefetto e al tavolo della sicurezza, coinvolgendo anche il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, affinché si attivino con Lega Calcio, Rai e Mediaset per garantire la visione gratuita dell’incontro.

La richiesta nasce da una realtà evidente: l’enorme domanda di biglietti per l’attesissima sfida ha superato ogni previsione, lasciando fuori moltissimi tifosi. A questo si aggiunge la valenza emotiva dell’evento, che rappresenta molto più di una semplice partita per il popolo partenopeo. Evitare assembramenti e tensioni è, secondo Simeone, una responsabilità collettiva e un dovere istituzionale.

Rendere accessibile la diretta dell’incontro significherebbe non solo prevenire disagi e garantire l’ordine pubblico, ma anche offrire un segnale concreto di rispetto verso una tifoseria che si è sempre distinta per passione e correttezza. “Sarebbe un gesto di attenzione verso chi non può permettersi un abbonamento o l’acquisto della singola partita sulle piattaforme a pagamento”, sottolinea Simeone. Un appello al buonsenso, alla solidarietà e alla dignità di una città intera che chiede solo di poter vivere, insieme, un momento di sport e appartenenza.