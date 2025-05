Manca poco alla sfida scudetto tra Napoli e Cagliari: Napoli e provincia si preparano ufficialmente per la sera di venerdì 23 maggio. La Città Metropolitana di Napoli ha stanziato 250mila euro per l’installazione dei maxischermi. Come prevedibile, i biglietti per l’ingresso al “Maradona” sono stati polverizzati in circa un’ora e, onde evitare l’eccessivo assembramento tra le vie di Napoli centro e le aree a ridosso dello stadio, i maxischermi verranno installati in diversi punti della provincia, in maniera tale da distribuire i festeggiamenti in maniera più omogenea. Ma non tutti i comuni metteranno a disposizione dei tifosi il maxischermo.

L’iniziativa, formalizzata con una nota del Prefetto dopo la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, mira a evitare eccessivi affollamenti nel centro cittadino, favorendo festeggiamenti più diffusi e sicuri in caso di vittoria del campionato da parte del Napoli.

Previsto un contributo massimo di 10mila euro per ogni Comune partecipante.

I maxischermi saranno installati nei comuni di :

Acerra, Quarto, Qualiano, Pozzuoli, Portici, Palma Campania, Nola, Pomigliano, Meta di Sorrento, Marigliano, Frattamaggiore, Calvizzano, Castello di Cisterna, Castellammare di Stabia, Cardito, Casalnuovo, Bacoli.

Anche il comune di Pollena Trocchia avrà il suo maxischermo anche se su iniziativa dell’ Amministrazione locale .

Potrebbero subentrare i comuni di Casoria, Torre del Greco e Boscoreale eventualmente alcuni comuni come Giugliano decidano di non aderire all’ iniziativa .