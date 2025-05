Una rapina in un supermercato di via Poggiomarino a Striano è finita con l’arresto di un giovane malvivente di 17 anni, grazie al tempestivo intervento di due poliziotti fuori servizio. I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, quando urla provenienti dal supermercato hanno attirato l’attenzione dei due agenti. Uno dei due poliziotti appartiene all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, mentre l’altro presta servizio al Commissariato di San Giuseppe Vesuviano. Entrambi si trovavano fuori servizio quando hanno deciso di intervenire.

Il tentativo di fuga e l’arresto

Entrati nel supermercato, gli agenti hanno notato un ragazzo vicino alla cassa che, dopo aver riposto una pistola in uno zaino, ha cercato di darsi alla fuga. I due lo hanno immediatamente inseguito e bloccato. Successivamente, hanno allertato i colleghi del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, intervenuti in breve tempo per dare supporto.

In possesso di pistola replica e 1.660 euro

Durante la perquisizione, il giovane è trovato in possesso di una pistola replica priva del tappo rosso – dunque potenzialmente indistinguibile da un’arma vera – e di circa 1.660 euro in contanti. Gli agenti hanno poi accertato che il denaro era appena sottratto al supermercato, sotto minaccia dell’arma.

Giovane denunciato: si indaga su altri episodi

Il 17enne, di origine romena, è stato fermato e condotto in stato di arresto. Sono in corso le indagini per verificare se possa essere coinvolto in altri episodi simili nella zona, in particolare una serie di rapine violente avvenute nella vicina Poggiomarino.