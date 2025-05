Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha bandito un nuovo concorso pubblico per esami, su base territoriale, finalizzato all’assunzione di 300 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e pieno. I nuovi assunti saranno infatti inquadrati nell’Area dei Funzionari e assegnati alle diverse sedi dell’Amministrazione, in base alle esigenze organizzative.

Scadenza e modalità di partecipazione

Le domande di partecipazione devono essere quindi inviate esclusivamente per via telematica entro le ore 23:59 di sabato 24 maggio 2025, seguendo le indicazioni contenute nel bando ufficiale. Tutte le informazioni dettagliate sulle modalità di invio, i requisiti richiesti e le materie oggetto delle prove concorsuali sono disponibili sui seguenti portali:

www.inpa.gov.it

www.mit.gov.it

www.formez.it/concorsi

Ripartizione dei posti e profili professionali

Il concorso prevede la copertura di 300 posti suddivisi secondo i seguenti profili professionali:

Codice A: 130 posti – Funzionari tecnici (Ingegneri) con competenze in edilizia, lavori pubblici e infrastrutturem, Codice B: 130 posti – Funzionari tecnici (Ingegneri) con orientamento in trasporti terrestri e aerei, Codice C: 10 posti – Funzionari tecnici (Ingegneri) con specializzazione in trasporti navali, Codice D: 10 posti – Funzionari tecnici (Ingegneri gestionali) con competenze in ingegneria gestionale, Codice E: 10 posti – Funzionari dell’area matematico-statistica, con profilo di statistico o analista matematico, Codice F: 10 posti – Funzionari informatici, esperti in sistemi e tecnologie digitali

Requisiti e prove d’esame

Oltre ai requisiti generali richiesti per l’accesso alla pubblica amministrazione, i candidati dovranno essere in possesso di titoli di studio specifici correlati al profilo per cui si concorre. Le prove d’esame, distinte per codice di concorso, verteranno infine su discipline tecniche, normative e informatiche, a seconda della figura ricercata.