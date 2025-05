Attimi di paura sulla strada provinciale che collega Grottaminarda a Melito Irpino, dove un minibus di una società privata ha improvvisamente preso fuoco. L’incendio ha completamente avvolto il veicolo, che in quel momento era senza passeggeri a bordo.

Il tentativo dell’autista e l’intervento dei soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo – un minibus da dodici posti – stava rientrando in deposito. L’autista, resosi conto del principio di incendio, ha subito tentato di domare le fiamme con gli estintori in dotazione. Tuttavia, il rogo si è rapidamente esteso, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

I pompieri sono giunti tempestivamente sul posto e hanno provveduto a spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’intera area. Fortunatamente, non si registrano feriti, e l’autista è riuscito ad allontanarsi in tempo dal mezzo in fiamme.

Carreggiata chiusa temporaneamente per la messa in sicurezza

Per consentire le operazioni di spegnimento e la successiva bonifica della carreggiata, il transito lungo il tratto interessato è stato temporaneamente interrotto. La circolazione è stata ripristinata solo dopo la completa messa in sicurezza della strada.

Indagini in corso sulle cause dell’incendio

Al momento, le cause dell’incendio non sono ancora state accertate. Le forze dell’ordine e i tecnici intervenuti stanno effettuando verifiche sul veicolo per individuare eventuali guasti o malfunzionamenti che potrebbero aver originato le fiamme.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra gli automobilisti, ma l’intervento rapido dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi.