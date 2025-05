Serata ad alta tensione nel quartiere Materdei a Napoli, dove un uomo di 51 anni, affetto da problemi psichici, ha minacciato i condomini del proprio stabile per poi barricarsi in casa e tentare il suicidio. Solo il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio.

L’allarme è scattato intorno alle 23:30 in piazzetta San Gennaro a Materdei, quando le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenute in seguito alla segnalazione di un soggetto in evidente stato di alterazione, che stava lanciando bottiglie e altri oggetti dal balcone della propria abitazione.

Una situazione già nota e degenerata in pochi minuti

Secondo quanto riferito dai residenti, l’uomo aveva già mostrato comportamenti simili in passato. Poco prima dell’arrivo degli agenti, avrebbe inoltre impugnato un coltello minacciando alcuni condomini. Alla vista della polizia, si è barricato in casa, dando inizio a una lunga e delicata fase di trattativa.

La situazione è precipitata quando il 51enne si è ferito al volto e si è poi sporto da una finestra con l’intento di gettarsi nel vuoto. A quel punto, le forze dell’ordine, con il supporto dei vigili del fuoco, sono intervenute con decisione.

L’irruzione e la resa

Durante l’irruzione nell’appartamento, l’uomo ha puntato contro i poliziotti un coltello da cucina con lama di 22 centimetri, minacciando ulteriori gesti violenti. Fortunatamente, dopo pochi istanti ha gettato l’arma a terra e si è arreso.

L’arma è posta sotto sequestro, mentre il 51enne ha ricevuto le cure del caso ed è successivamente denunciato a piede libero per minacce aggravate.