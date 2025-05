Paura nella mattinata di martedì in via Firenze, nel quartiere Vasto a Napoli, dove un uomo ha seminato il panico tra i passanti. Il soggetto, un 30enne senegalese, irregolare sul territorio italiano e con precedenti di polizia, arrestato per tentata rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Minacce in strada con un coccio di bottiglia

Gli agenti dell’UPG (Ufficio Prevenzione Generale) sono intervenuti dopo aver notato l’uomo mentre minacciava i passanti con un coccio di bottiglia. Alla vista della pattuglia, il 30enne ha iniziato a inveire contro gli operatori, ha lanciato il coccio di bottiglia sull’asfalto e ha impugnato un pezzo di metallo appuntito, continuando a minacciare gli agenti.

Colluttazione e arresto

La situazione è rapidamente degenerata. Gli agenti, con l’ausilio del commissariato Vasto-Arenaccia, sono riusciti a bloccarlo dopo una colluttazione, non senza difficoltà. L’uomo è stato infine arrestato e condotto in stato di fermo.