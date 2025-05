Identificato l’autore delle minacce comparse sui social contro la figlia della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Secondo quanto appreso dall’Adnkronos, si tratta di un docente in servizio presso un istituto superiore della Campania, situato nell’area del Nolano. A risalire alla sua identità è stata la Polizia Postale, che ha condotto le indagini con rapidità e discrezione, riuscendo a rintracciare l’origine del messaggio offensivo che aveva suscitato forte indignazione nell’opinione pubblica.

Il caso ha assunto da subito una rilevanza nazionale, in quanto non solo coinvolgeva direttamente la premier attraverso un attacco rivolto alla sua famiglia, ma sollevava anche interrogativi molto seri sul ruolo e sul comportamento di chi ricopre una funzione educativa nella società. Le minacce, ritenute gravi e inaccettabili, hanno fatto scattare immediate reazioni da parte delle istituzioni.

Tra queste, è intervenuto con fermezza il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che, già nei giorni successivi alla diffusione del messaggio, aveva dichiarato pubblicamente che il ministero sarebbe intervenuto per adottare misure disciplinari nei confronti del responsabile. «Attraverso i suoi organi competenti – aveva detto Valditara – il dicastero sanzionerà quanti, per i loro atti, non sono degni di far parte della nostra scuola».

L’identificazione del docente rappresenta ora un passaggio decisivo per l’apertura di eventuali procedimenti disciplinari e, in parallelo, per l’accertamento di eventuali responsabilità penali. Il contenuto delle minacce, pur non reso pubblico nei dettagli, è definito da fonti investigative “chiaramente intimidatorio” e rivolto a una minore, fatto che aggrava ulteriormente la posizione dell’autore.

Il caso riaccende il dibattito sui limiti della libertà di espressione, in particolare quando ad esprimersi sui social sono figure pubbliche o che rivestono ruoli di responsabilità, come nel caso di un insegnante. La scuola, luogo per eccellenza della formazione delle coscienze civiche e morali, viene ancora una volta chiamata a riflettere sul peso delle parole e sull’esempio che educatori e formatori sono tenuti a dare, anche al di fuori dell’ambiente scolastico.

Il ministero dell’Istruzione ha fatto sapere che seguirà con attenzione ogni sviluppo della vicenda, mentre sul fronte giudiziario si attendono ulteriori passi da parte dell’autorità inquirente. Il gesto ha scatenato una reazione di solidarietà nei confronti della premier e della sua famiglia, ma ha anche generato un allarme più ampio su come l’odio e l’aggressività si stiano insinuando sempre più nei canali digitali, spesso senza freni e senza consapevolezza delle conseguenze.