Momenti di forte tensione si sono registrati nel pomeriggio di domenica al Lido delle Monache, a Posillipo, dove il deputato Francesco Emilio Borrelli e il consigliere della I Municipalità Lorenzo Pascucci erano tornati per proseguire un’attività di pulizia dell’arenile, avviata il giorno precedente insieme a volontari e bagnanti.

Poco dopo l’inizio della distribuzione dei sacchi per la raccolta dei rifiuti, un gruppo di adolescenti ha iniziato a insultare i promotori dell’iniziativa, rivolgendosi anche ai volontari con atteggiamenti ostili. Alcuni dei presenti hanno indirizzato verso il deputato gesti chiaramente riconducibili al simbolo della pistola, fatti con le mani.

Nel corso delle operazioni, la situazione è ulteriormente degenerata: una violenta lite è scoppiata tra due ragazzine, rendendo necessario l’intervento della polizia. Gli agenti, già presenti sul posto, sono riusciti a sedare la rissa e hanno proceduto all’identificazione delle giovani coinvolte.

Durante il sopralluogo, è stato inoltre rinvenuto nella sabbia un coltello a serramanico, elemento che ha accresciuto la preoccupazione per la sicurezza dell’area.

Le dichiarazioni: “Servono più controlli e responsabilità da parte degli adulti”

«Siamo tornati al Lido delle Monache per completare la pulizia iniziata ieri e per verificare il ritiro dei rifiuti raccolti», ha dichiarato Borrelli. «È disarmante assistere all’atteggiamento di tanti minorenni, alcuni molto giovani e già tatuati, che con aggressività rivendicano comportamenti ispirati alla criminalità. Questi ragazzi non dovrebbero trovarsi da soli in spiaggia per l’intera giornata, né tantomeno essere armati».

Il deputato ha quindi sottolineato la necessità di un maggior coinvolgimento delle famiglie e degli assistenti sociali: «Non possiamo fare da supplenti a chi ha responsabilità genitoriali. Serve un incremento dei controlli da parte delle forze dell’ordine e delle istituzioni sociali».