È scoppiata una violenta lite per motivi di viabilità nel cuore di via De Concilij, una delle arterie più trafficate della città. L’incidente si è verificato nella prima serata di oggi, coinvolgendo quattro persone, tutte denunciate, e provocando due feriti, entrambi trasportati in ospedale per le necessarie medicazioni.

La dinamica della lite

Secondo le prime ricostruzioni, il diverbio è nato quando un automobilista ha parcheggiato male, suscitando la reazione del proprietario di un’auto in sosta. Quest’ultimo ha contestato il comportamento dell’automobilista, ma la discussione è rapidamente degenerata. Quando il conducente stava per allontanarsi, l’uomo ha aggressivamente reagito. Il conflitto verbale si è trasformato in una zuffa fisica, coinvolgendo altre due persone che sono intervenute, amplificando la violenza.

L’intervento delle forze dell’ordine

L’alterco è stato sedato grazie all’arrivo tempestivo della polizia e dei carabinieri, che hanno riportato la calma. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118 per soccorrere uno dei due principali contendenti che aveva avuto la peggio.