Un episodio di violenza avvenuto la sera della Vigilia di Natale a Sarno trova ora una risposta concreta da parte delle autorità. Due giovani responsabili di una brutale aggressione ai danni di un ragazzo, picchiato con calci e pugni mentre si trovava in un bar-pizzeria in compagnia della fidanzata e di alcuni amici, sono stati identificati dalla polizia. A seguito dell’indagine, il questore di Salerno ha emesso nei loro confronti un Daspo urbano, strumento pensato per contrastare episodi di violenza nei luoghi pubblici.

L’indagine della polizia: immagini e testimonianze fondamentali

L’inchiesta, condotta dagli agenti del Commissariato di Sarno, ha preso avvio immediatamente dopo il fatto. Decisive sono state sia le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale, sia le testimonianze raccolte tra i presenti. Questi elementi hanno permesso agli investigatori di ricostruire con precisione quanto accaduto e di identificare i due giovani aggressori, che si erano accaniti sul ragazzo per futili motivi.

Le condizioni della vittima e la risposta delle istituzioni

La vittima, colpita ripetutamente, ha riportato lesioni tali da rendere necessario il ricovero in ospedale. L’episodio ha destato particolare allarme nella comunità, sia per la violenza del gesto che per l’assoluta gratuità dell’aggressione.

In risposta, il questore ha disposto un provvedimento restrittivo con effetti immediati: ai due destinatari del Daspo è vietato frequentare o stazionare nei pressi di locali pubblici di intrattenimento, accuratamente individuati, nonché accedere al centro cittadino di Sarno in qualsiasi fascia oraria. Il divieto avrà una durata di due anni.