Il mare del Cilento si conferma tra i più puliti d’Italia. Le spiagge di Castellabate, Agropoli e Casal Velino sono state infatti classificate come balneabili e di qualità eccellente. A certificare l’ottimo stato delle acque è l’Arpac, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, che ha effettuato i campionamenti lunedì 28 aprile.

L’operazione, svolta nell’ambito della campagna di controlli pre-stagionali, ha riguardato tutta la provincia di Salerno e ha dato risultati pienamente conformi. Un’ulteriore conferma della qualità ambientale del litorale cilentano, considerato da anni una perla del Mediterraneo.

I controlli stagionali sulle acque di balneazione

Come previsto dalla normativa vigente, dal 7 aprile sono ripresi i controlli periodici dell’Arpac su 328 punti di balneazione dislocati lungo tutto il litorale campano. Si tratta di un’attività fondamentale per garantire la sicurezza dei bagnanti e monitorare costantemente la salubrità delle acque marine.

Fino a questo momento, sono circa dieci le spiagge interdette alla balneazione in Campania, a causa del mancato superamento dei test di qualità. A queste si aggiungono le aree portuali, da sempre escluse per legge.

I campioni più recenti sono stati prelevati il 28 aprile non solo nel Cilento, ma anche a Castel Volturno (Ce3), dove tuttavia si è ancora in attesa dei risultati. Nella giornata odierna, infine, sono stati completati i campionamenti a Capri, Anacapri, Sant’Agnello e Castellammare di Stabia (zona villa comunale), segnando la conclusione della fase di monitoraggio pre-stagionale.

Prossimi step

Una volta avviata ufficialmente la stagione balneare, l’Arpac continuerà a effettuare controlli regolari, per garantire la qualità delle acque lungo tutta la costa campana. Il monitoraggio costante rappresenta uno strumento essenziale per prevenire rischi ambientali e per assicurare a cittadini e turisti un’estate in piena sicurezza.