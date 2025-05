Paura nel quartiere Ponticelli dove un uomo è rimasto ferito in seguito a una sparatoria scaturita da una lite per motivi di viabilità. L’episodio ha immediatamente richiamato l’attenzione delle autorità locali, tanto che è stato convocato un vertice urgente in Prefettura.

Lite per viabilità sfocia in spari: indagini in corso

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe avvenuto in strada, dopo un acceso diverbio tra automobilisti. Ancora da chiarire i dettagli esatti della dinamica e del movente, ma l’ipotesi più accreditata è quella di un alterco per questioni legate al traffico cittadino.

Sul caso indagano i carabinieri, impegnati nel raccogliere testimonianze e immagini di videosorveglianza per fare piena luce sull’accaduto.

Prefettura: “Massima attenzione sul caso”

In una nota ufficiale, la Prefettura di Napoli ha comunicato che l’episodio sarà oggetto di discussione nel prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il prefetto Michele di Bari ha inoltre disposto un rafforzamento immediato dei controlli sul territorio, con particolare attenzione alle aree considerate a rischio.

«L’argomento è stato inserito nel prossimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica», si legge nella nota.

Cresce la preoccupazione tra i residenti

L’episodio ha generato forte apprensione tra i cittadini di Ponticelli, già segnati in passato da episodi di violenza. La richiesta della comunità è chiara: più sicurezza e interventi strutturali per prevenire situazioni simili.