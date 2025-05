Una lite familiare per motivi legati a un’eredità è degenerata in una violenta rissa tra due fratelli a Sanza, piccolo comune del Vallo di Diano in provincia di Salerno. I due uomini, che abitano nello stesso stabile, sono venuti alle mani, arrivando a colpirsi anche con bastoni.

Coinvolte anche le mogli e una figlia

Nel tentativo di sedare la lite, o forse per prendere parte al confronto, sono intervenute anche le rispettive mogli e una figlia. La situazione è rapidamente sfuggita di mano, tanto da spingere i vicini di casa a chiamare i carabinieri e il 118.

Cinque persone in ospedale

Alla fine della colluttazione:

I due fratelli sono stati trasportati con varie contusioni e ferite all’ospedale di Polla.

Le donne coinvolte sono state invece ricoverate presso l’ospedale di Sapri.

Fortunatamente, nessuno dei feriti è in pericolo di vita, ma alcuni hanno riportato traumi significativi.

Indagini in corso

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Al momento non si escludono denunce o provvedimenti legali.

Scalpore in paese

L’episodio ha suscitato forte clamore nella comunità di Sanza, dove i protagonisti della rissa sono persone molto conosciute. Il fatto riaccende i riflettori su quanto le tensioni familiari legate a questioni ereditarie possano sfociare in gravi conseguenze.