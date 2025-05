Arrivano importanti novità per le famiglie italiane: l’INPS, in collaborazione con i comuni, attiverà nei prossimi mesi un nuovo incentivo economico dal valore di 1.200 euro. Si tratta della Carta Dedicata a Te, conosciuta anche come Social Card, che sarà erogata senza necessità di presentare domanda.

Un aiuto concreto per contrastare il caro vita

Negli ultimi anni, i bonus e sussidi statali sono diventati strumenti fondamentali per sostenere le famiglie italiane in difficoltà economica, soprattutto a fronte dell’aumento del costo della vita. Dopo misure come il Reddito di cittadinanza e l’Assegno unico, questa nuova iniziativa punta a offrire un supporto economico diretto, spendibile per beni essenziali.

A chi spetta la Carta Dedicata a Te?

Il bonus da 1.200 euro sarà destinato a nuclei familiari che rispettano i seguenti requisiti:

ISEE 2025 inferiore o uguale a 15.000 euro

Presenza nel nucleo di almeno tre componenti, oppure un minore di 14 anni a carico

L’erogazione avverrà in modo automatico, in base alle graduatorie comunali elaborate con il supporto dell’INPS. Non è quindi necessario fare domanda: sarà sufficiente controllare la propria documentazione ISEE e attendere eventuali comunicazioni da parte del proprio comune di residenza.

Quando arriveranno i pagamenti?

Secondo quanto anticipato, gli accrediti inizieranno a partire da giugno 2025. I fondi saranno caricati sulla Carta Dedicata a Te, utilizzabile per:

Acquisto di beni alimentari

Rifornimento carburante

Abbonamenti ai trasporti pubblici

Controlla subito i tuoi documenti

Per non perdere il diritto al bonus, è fondamentale verificare l’attestazione ISEE aggiornata al 2025. Chi rientra nei parametri e compare nelle graduatorie comunali potrà ricevere la somma direttamente sul conto o tramite la social card.