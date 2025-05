Vacanze gratis per bambini? Sì, è possibile. Molti genitori non sanno che l’INPS ha attivato anche per il 2024 un bando per il contributo ai centri estivi, destinato ai figli (o orfani) di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione. L’iniziativa può coprire fino al 100% dei costi per mandare i bambini al campo estivo, offrendo così settimane di divertimento e sollievo economico alle famiglie.

A chi è rivolto il bonus INPS per i centri estivi

Il contributo è destinato a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni che rientrano in uno dei seguenti casi:

Figli di dipendenti pubblici;

Figli di pensionati della Pubblica Amministrazione;

Orfani di soggetti iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Cosa copre il contributo INPS

Il bonus copre fino a quattro settimane di centro estivo diurno nel periodo compreso tra giugno e settembre 2024. Le spese ammesse comprendono:

Attività ludico-ricreative e sportive;

Pasti e merende (vitto);

Eventuali gite;

Copertura assicurativa.

L’importo esatto è variabile e dipende sia dal costo settimanale della struttura scelta, sia dal valore del tuo ISEE.

Come richiederlo

Per richiedere il bonus:

Accedi al sito INPS con SPID, CIE o CNS;

Vai alla sezione relativa al Bando Centri Estivi diurni 2024;

Compila la domanda online entro i termini indicati dal bando;

Attendi l’esito della graduatoria.

La struttura estiva scelta deve essere in regola con le normative di sicurezza, avere spazi adeguati e personale qualificato.

Perché approfittarne

In un periodo in cui le famiglie cercano soluzioni economiche per far trascorrere l’estate ai figli in modo sicuro e divertente, questa misura rappresenta una grande opportunità. Oltre al risparmio economico, i bambini potranno vivere esperienze educative, socializzanti e stimolanti.