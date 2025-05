L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) annuncia l’imminente pubblicazione di un nuovo bando di concorso pubblico per l’assunzione di 1.530 assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato. Una grande opportunità per i diplomati di tutta Italia, che potranno accedere a posti stabili nella Pubblica Amministrazione contribuendo al rafforzamento dei servizi offerti dall’Istituto.

Requisiti per partecipare al concorso INPS 2025

Per accedere al concorso sarà necessario il solo diploma di scuola superiore (maturità). Secondo le anticipazioni, la selezione pubblica dovrebbe articolarsi in:

Valutazione dei titoli

Prova scritta

Prova orale

I dettagli saranno confermati alla pubblicazione ufficiale del bando.

Quando uscirà il bando?

Il bando INPS 2025 è atteso entro giugno. Le prove di selezione si svolgeranno nei mesi successivi, con l’obiettivo di completare le assunzioni entro la fine del 2025.

Dove verranno impiegate le nuove risorse?

I 1.530 assistenti amministrativi saranno distribuiti nelle sedi INPS presenti su tutto il territorio nazionale, contribuendo a migliorare l’efficienza operativa e la qualità dei servizi rivolti ai cittadini.