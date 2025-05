Allarme ambientale ad Avellino, dove è rilevata un’anomala colorazione rossa nelle acque di un torrente che attraversa il centro cittadino. L’episodio è stato segnalato da un cittadino, che ha immediatamente allertato le autorità competenti.

I carabinieri della Compagnia di Avellino sono intervenuti in via Giuseppe Cappuccio per un primo sopralluogo. Le operazioni di accertamento sono proseguite con il supporto dei Carabinieri Forestali e dei tecnici dell’Arpac (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), al fine di individuare le cause del fenomeno e verificare eventuali violazioni in materia ambientale.

Secondo le prime ipotesi, l’alterazione cromatica potrebbe essere dovuta a uno sversamento illecito di sostanze nelle acque del torrente. Tuttavia, solo le analisi tecniche potranno stabilire con certezza la natura del materiale e la sua eventuale pericolosità per l’ambiente.