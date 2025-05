L’aeroporto internazionale di Napoli Capodichino si prepara a una chiusura temporanea che avrà un impatto significativo sull’intero sistema di trasporto aereo campano. A renderlo noto è Gesac, la società che gestisce lo scalo partenopeo, la quale ha annunciato la sospensione totale del traffico aereo dal 19 gennaio al 1° marzo 2026, per un totale di 42 giorni consecutivi.

Interventi infrastrutturali sulla pista

La decisione si inserisce nel piano quadriennale di manutenzione 2023–2026, già condiviso con le autorità competenti. Durante il periodo indicato, saranno eseguiti lavori di riqualificazione e manutenzione della pista di volo, sia ordinari che straordinari. Questi interventi si rendono necessari per garantire il rispetto delle normative aeronautiche internazionali e per mantenere elevati standard di sicurezza operativa, a beneficio di passeggeri e compagnie aeree.

Perché proprio tra gennaio e marzo

La scelta di intervenire nei mesi invernali non è casuale. Gennaio e febbraio sono, infatti, tra i periodi con il minor volume di traffico aereo dell’anno. Gesac ha pertanto individuato questo intervallo temporale con l’obiettivo di limitare al minimo i disagi per utenti e operatori. Tuttavia, la chiusura comporterà inevitabilmente una riprogrammazione dei voli, che sarà gestita autonomamente da ciascuna compagnia aerea.

Compagnie aeree al lavoro per riorganizzare i voli

Le compagnie interessate sono già state informate in anticipo della chiusura. Ora spetta a loro rimodulare operazioni e rotte, adattandosi alla temporanea indisponibilità dell’aeroporto. Le soluzioni potranno includere la modifica degli orari, lo spostamento su altri scali o, in alcuni casi, la cancellazione di determinati voli.

Salerno-Costa d’Amalfi come scalo alternativo

In questo contesto, potrebbe entrare in gioco l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, recentemente potenziato in ottica di integrazione con il sistema aeroportuale regionale. Lo scalo salernitano potrebbe assorbire parte del traffico normalmente gestito da Capodichino, offrendo una valida alternativa per voli nazionali e internazionali a corto raggio.