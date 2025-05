A Boscoreale, in provincia di Napoli, è in corso un importante intervento di riqualificazione del verde pubblico nel quartiere Piano Napoli, nei pressi della fattoria romana Villa Regina e dell’Antiquarium. Il protagonista dell’iniziativa è il campo di calcio del quartiere, che presto sarà restituito ai giovani del territorio.

Una sinergia virtuosa per il bene comune

Il progetto è frutto di una collaborazione tra il Parco archeologico di Pompei, il Comune di Boscoreale e la ditta Angeloni, già attiva nella manutenzione del verde dell’area archeologica di Pompei. La ditta si è offerta di sostenere gratuitamente le attività di pulizia, sfalcio dell’erba e diserbo, per contribuire a migliorare un’area che rappresenta un punto di riferimento per bambini e adolescenti.

“Siamo contenti di aver potuto dare una mano in una situazione di emergenza che il Comune sta affrontando”, ha dichiarato il direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel.

“Ora un torneo di calcio per inaugurare il campo rinnovato. Il Parco archeologico ha organizzato una squadra e mi sa che toccherà anche a me scendere sul prato!”

In arrivo un torneo di calcio per l’inaugurazione

Per celebrare la rinascita del campetto, il Parco archeologico ha lanciato un’iniziativa speciale: un torneo di calcio aperto a tutti, con squadre da sette giocatori.

Chi desidera partecipare può scrivere all’indirizzo email: torneograndepompei@gmail.com

.

Zuchtriegel ha già sfidato il sindaco Pasquale Di Lauro e l’amministrazione comunale, augurandosi una forte partecipazione anche dai ragazzi del quartiere.

Il commento del sindaco Di Lauro

Il sindaco di Boscoreale, Pasquale Di Lauro, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, sottolineando l’importanza sociale di questa azione:

“Questa collaborazione è un bellissimo esempio di sinergia tra istituzioni che condividono un obiettivo comune: prendersi cura del territorio e delle persone.”

“Restituire ai ragazzi del Piano Napoli il loro campetto di calcio significa offrire un’alternativa sana, educativa e aggregante.”

Di Lauro ha accettato la sfida a partecipare al torneo, che si preannuncia come un momento di festa e partecipazione collettiva.