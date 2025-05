Momenti di forte tensione si sono verificati nei giorni scorsi in Valle dell’Ufita, dove un uomo di 50 anni, residente a Sturno e già noto alle forze dell’ordine, ha iniziato a lanciare sassi contro veicoli in transito e passanti. La situazione ha richiesto l’intervento urgente dei carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era posizionato sull’uscio della propria abitazione e, in evidente stato di agitazione, aveva iniziato a scagliare grossi sassi e calcinacci, accumulati in secchi, contro i pedoni e le auto in circolazione. La sua condotta violenta non si è fermata nemmeno di fronte all’arrivo dei militari, anch’essi bersagliati dal lancio di oggetti contundenti.

Data la gravità della situazione, i carabinieri hanno immediatamente interdetto l’accesso alla strada per salvaguardare l’incolumità pubblica e, una volta constatata l’impossibilità di calmarlo attraverso il dialogo, hanno attuato un rapido dispositivo di contenimento. L’uomo è infine bloccato in sicurezza e affidato al personale sanitario del 118, che ha disposto per lui il trattamento sanitario obbligatorio presso una struttura specializzata.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti, già allarmati dai comportamenti anomali che l’uomo manifestava da alcuni giorni.