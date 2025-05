Alla vista dei carabinieri ha tentato di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra, ma il gesto non è bastato a evitare l’arresto. I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio un 21enne del posto, identificato come M.P.E., già noto alle forze dell’ordine. Denunciato anche un 19enne, presente nell’appartamento al momento del blitz.

La busta lanciata dalla finestra conteneva 300 grammi di hashish

L’intervento è scattato in corso Resina, nei pressi dell’abitazione del 21enne. I militari, giunti sul posto per un controllo, hanno visto lanciare una busta dalla finestra. Recuperato l’involucro, al suo interno sono stati trovati 3 panetti di hashish, per un peso complessivo di 300 grammi.

Il blitz nell’appartamento e l’arresto

I carabinieri sono saliti immediatamente nell’appartamento da cui era stata lanciata la droga e hanno bloccato il 21enne. Con lui era presente anche il 19enne, poi denunciato per lo stesso reato.

L’hashish è stato sequestrato e il giovane arrestato è stato trasferito in carcere, dove si trova in attesa di giudizio.