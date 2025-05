Un uomo di 38 anni di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri ad Angri, in provincia di Salerno. È accusato di aver commesso due furti in abitazione. Il suo tentativo di fuga, avvenuto lanciandosi da un piano rialzato, si è rivelato vano: i militari dell’Arma lo hanno fermato immediatamente.

Colto in flagranza di reato

Il 38enne è stato sorpreso all’interno di un edificio, nelle vicinanze dell’appartamento di una donna. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di diversi arnesi da scasso, elementi che hanno ulteriormente aggravato la sua posizione. Nonostante il tentativo di fuga, è stato bloccato e condotto in stato di arresto presso la casa circondariale di Salerno.

Indagini in corso e possibile complice

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il sospetto è che l’uomo non abbia agito da solo, ma con l’aiuto di un complice, attualmente ricercato. Infatti, al momento dell’arresto, il 38enne non aveva con sé alcuna refurtiva, circostanza che lascia ipotizzare una consegna già avvenuta al partner criminale.

Prossimi sviluppi giudiziari

Nei prossimi giorni l’indagato sarà interrogato dal giudice nell’ambito del rito direttissimo. Nel frattempo, le indagini dei carabinieri di Angri proseguono, al fine di individuare il secondo soggetto coinvolto e recuperare la refurtiva sottratta.