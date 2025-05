Un furto ha turbato il clima di festa nella parrocchia di Maria Santissima di Costantinopoli, a Nocera Superiore, dove sono in corso i tradizionali festeggiamenti in onore della Vergine Maria e di San Pasquale Baylon. Nella mattinata di venerdì scorso, intorno alle ore 9:30, un uomo si è introdotto all’interno della chiesa del rione Pecorari e ha sottratto l’intero contenuto della cassetta delle offerte.

Secondo le prime ricostruzioni, l’individuo è entrato con passo deciso, ha raggiunto rapidamente il contenitore situato accanto alle immagini sacre dei due santi e, in pochi istanti, si è impossessato di circa 200 euro, tra banconote e monete lasciate dai fedeli.

Il furto è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza, le cui immagini sono ora al vaglio dei carabinieri. Dopo aver compiuto il gesto, l’uomo si è dato alla fuga a bordo di uno scooter. Alcuni testimoni sostengono di averlo riconosciuto, ritenendolo una persona già nota nella zona.

Non è escluso, infatti, che si tratti dello stesso soggetto che, qualche giorno prima, si era già introdotto all’interno della chiesa, spingendosi fino alla sagrestia prima di essere allontanato. Un gesto che, col senno di poi, potrebbe essere stato un tentativo di sopralluogo.

L’episodio ha suscitato indignazione e amarezza nella comunità parrocchiale, colpita non solo dalla sottrazione del denaro, ma soprattutto dalla profanazione di un luogo sacro in un momento così significativo per la cittadinanza. Il parroco, visibilmente scosso, ha espresso il proprio dispiacere per l’accaduto.