Tentativo di furto sventato nel complesso universitario della Federico II, sede di San Giovanni a Teduccio, in corso Nicolangelo Protopisani 70. I Carabinieri sono intervenuti nella tarda serata di ieri, dopo la segnalazione di un passante che aveva notato alcune persone scavalcare il muro di cinta dell’ateneo.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, ignoti si sarebbero introdotti all’interno del campus universitario della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, con l’intento di rubare scatole contenenti materiale informatico. All’arrivo delle pattuglie, i malviventi si erano già dati alla fuga, lasciando sul posto parte della refurtiva.

Sul luogo del tentato furto sono intervenuti anche gli specialisti della sezione rilievi del nucleo investigativo, insieme al personale della vigilanza privata dell’università, per i rilievi del caso e per acquisire eventuali elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Indagini in corso

Le indagini sono in corso per risalire agli autori del gesto, anche grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza installate all’interno e all’esterno del complesso. Non si esclude che si tratti di un colpo studiato con attenzione, considerando il valore del materiale informatico preso di mira.