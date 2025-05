Momenti di terrore nella serata di giovedì ad Angri, dove una banda composta da quattro malviventi ha fatto irruzione nel convento delle Suore Battistine, situato alle spalle della Collegiata di San Giovanni Battista. Durante il furto, una suora è stata aggredita e un vicino colpito nel tentativo di fermare i ladri.

Il colpo nel convento

Secondo quanto riportato da La Città, i ladri sono entrati in azione nella tarda serata, forzando l’ingresso della struttura religiosa. L’obiettivo era chiaro: cercare oggetti di valore all’interno del convento. Le suore si sono accorte della presenza dei malviventi, e una di loro sarebbe stata presa a schiaffi da uno dei componenti della banda.

Il vicino lancia l’allarme: colpito anche lui

Fondamentale l’intervento di un vicino di casa, che ha dato l’allarme dopo aver notato movimenti sospetti. L’uomo ha cominciato a urlare per attirare l’attenzione delle suore e degli altri residenti, riuscendo a mettere in fuga i ladri. Tuttavia, nel tentativo di fermarli, è stato colpito al volto da uno dei malviventi mentre questi si davano alla fuga.

I ladri sono poi scappati a bordo di una vettura, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Il bottino e le indagini

Il bottino è stato esiguo: un telefono cellulare, un mazzo di chiavi e poche centinaia di euro. Nonostante l’aggressività dell’azione, il colpo si è rivelato poco fruttuoso per i ladri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi di rito e raccolto le testimonianze delle suore e dei vicini per ricostruire la dinamica dei fatti. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili, che potrebbero aver agito con l’aiuto di un complice alla guida del mezzo.