La situazione dei trasporti pubblici in Campania torna al centro della polemica dopo il grave episodio avvenuto oggi sulla linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana. Un treno avrebbe perso il serbatoio durante la corsa, continuando per circa 300 metri prima di deragliare nei pressi della tratta compresa tra Pioppaino e Castellammare di Stabia.

L’Ente Autonomo Volturno (EAV), che gestisce il servizio, ha inizialmente parlato di semplice “avaria materiale”, come riportato nella nota ufficiale pubblicata sui social: «Avaria treno 1129 delle ore 12:53 da Napoli per Sorrento». A seguito dell’incidente, il servizio ferroviario è stato interrotto tra le stazioni di Pioppaino e Castellammare, dove è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus.

Severino Nappi (Lega): “Vergognosa mistificazione, sfiorata la strage”

Durissima la reazione del consigliere regionale Severino Nappi, capogruppo della Lega in Campania e vice coordinatore del partito. In una nota ufficiale, Nappi accusa EAV di aver minimizzato la gravità dell’accaduto:

“Altro che avaria, oggi si è sfiorata la strage. Il treno ha perso il serbatoio in corsa e ha deragliato. Questo episodio impone l’immediato licenziamento di chi guida EAV. Se De Luca non si attiverà per farlo, lo riterremo complice”.

Una lunga serie di disagi

L’incidente di oggi arriva a meno di 24 ore da un altro guasto sulla stessa linea: ieri, un treno si era fermato tra Torre Annunziata e Pompei a causa di un denso fumo bianco all’interno dei vagoni, che aveva spaventato i passeggeri e provocato nuovi disservizi.