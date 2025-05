Un matrimonio che resterà indimenticabile, ma non solo per il “sì”. Una coppia di sposi è stata infatti multata dalla Polizia Municipale per aver creato abusivamente un divieto di sosta davanti al Santuario di Sant’Antonio, dove si celebrava la cerimonia nuziale. L’episodio è accaduto nel pomeriggio di domenica 25 maggio. Secondo quanto accertato dagli agenti, i cartelli segnalanti il divieto di sosta erano posizionati senza alcuna autorizzazione né ordinanza comunale. La finalità? Riservare l’area antistante la chiesa per agevolare l’arrivo degli sposi e, successivamente, ospitare un piccolo rinfresco con gli invitati al termine della cerimonia.

I vigili urbani, intervenuti sul posto, hanno immediatamente rilevato l’irregolarità. I cartelli stradali sono sequestrati e alla coppia – o a chi per loro li ha installati – è elevata una sanzione amministrativa da 1.731 euro.

Come chiarito dagli agenti, solo il comandante della Polizia Municipale o il sindaco sono legittimati a emettere ordinanze che modificano la viabilità, anche in casi eccezionali come matrimoni o cerimonie pubbliche.