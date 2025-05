C’è anche uno “Spazio Erasmus+”, in Piazza della Repubblica a Firenze, durante la tre giorni organizzata dopo aver celebrato il compleanno dell’Unione Europea.

Spazio Erasmus sarà attivo e aperto al pubblico l’ otto, nove ed il dieci maggio.

Sarà uno luogo di informazione, orientamento e condivisione di buone pratiche dedicato ai cittadini, alle scuole, ai giovani e a tutti gli interessati ai settori Istruzione scolastica, Istruzione superiore e Educazione degli Adulti del Programma Erasmus+, oltre alle sue azioni, come eTwinning, Epale e molto altro.

Durante le giornate sono previste:

Esibizioni musicali dal vivo dell’Erasmus Orchestra

Spettacoli itineranti realizzati dai beneficiari del Programma

Incontri, testimonianze e momenti interattivi per approfondire le opportunità offerte da Erasmus+

L’intero evento rappresenta un’occasione unica per scoprire da vicino il mondo Erasmus+ e celebrare vent’anni di collaborazione europea attraverso l’istruzione.

“Questa edizione è organizzata in collaborazione tra Comune di Firenze, Università di Firenze e Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE dall’8 al 10 maggio nella centrale Piazza della Repubblica, con la manifestazione “Il futuro è Erasmus!”, che prevede un programma ricco di attività, incontri, eventi di approfondimento e performance e in Piazza Signoria con un evento istituzionale per la celebrazione della Giornata dell’Europa, il 9 maggio”.