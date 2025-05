Una tragedia scuote la città di Afragola: Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa nel tardo pomeriggio di lunedì, è stata ritrovata priva di vita. Il corpo è stato rinvenuto sotto un materasso, all’interno dell’ex abitazione del custode del campo sportivo “Moccia” di Afragola.

Scomparsa nel nulla dopo l’uscita con un’amica

La giovane aveva detto alla madre che sarebbe uscita per mangiare uno yogurt con un’amica, ma da quel momento di lei si sono perse le tracce. L’ultima comunicazione è avvenuta intorno alle 21 di lunedì, quando Martina ha chiamato la madre per dire che stava tornando a casa. Ma a casa non è mai arrivata.

Alle 6 del mattino seguente, la madre ha sporto formale denuncia di scomparsa.

Le indagini e le ultime immagini di Martina

Le telecamere di sorveglianza l’hanno ripresa per l’ultima volta nei pressi del centro commerciale “I Pini”. Successivamente, secondo alcune testimonianze, sarebbe stata avvistata in scooter con un ragazzo nei pressi del campo sportivo Moccia. Proprio in quella zona i carabinieri hanno concentrato le ricerche nella serata di ieri.

Purtroppo, il tragico ritrovamento è avvenuto poco dopo, all’interno dell’ex abitazione del custode. Sono in corso verifiche anche nei pozzi artesiani situati nelle vicinanze.

Si indaga per omicidio: un fermato sotto torchio

Le autorità hanno aperto un fascicolo per omicidio. Al momento, una persona è stata fermata e si trova sotto interrogatorio. Secondo una prima ricostruzione, la morte della ragazza sarebbe avvenuta poche ore dopo la scomparsa, ma saranno le indagini medico-legali a stabilire l’esatta dinamica e il momento del decesso.