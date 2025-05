Dal Ministero dell’Istruzione arrivano sempre notizie di iniziative belle e di ampio respiro.

Domani e dopodomani la città di Bologna, si trasformerà in un grande palcoscenico per ospitare Eufonica, un punto di incontro per musicisti, professionisti del settore e appassionati di musica varia. La manifestazione, realizzata in collaborazione con INDIRE è anche dedicata alla formazione alla creatività e innovazione educativa.

All’interno del programma Eufonica, che si svolgerà a BolognaFiere (piazza Costituzione), INDIRE organizzerà convegni, seminari e workshop dove la musica diventa strumento di apprendimento, benessere, inclusione e sperimentazione didattica. Tutti gli eventi prevedono il rilascio di un attestato per i docenti.

Domani mattina, sabato 10 maggio, alle ore 10, si svolgerà il convegno Armonie di competenze: la musica a sostegno della crescita personale e sociale, in cui i ricercatori INDIRE proporranno uno spazio di riflessione sul ruolo della musica nel promuovere competenze non cognitive nei contesti educativi formali e non formali.

Le arti sono riconosciute come leve fondamentali per lo sviluppo del pensiero critico e creativo, della intelligenza emotiva, della collaborazione e della gestione delle emozioni. Per le ore 14,30 è stato organizzato un Laboratorio Suoni, creatività e gioco: attraverso la «lente» del gioco, viene proposta una riflessione sul ruolo della musica nello sviluppo del pensiero creativo e critico, e alcune indicazioni metodologiche su attività ludiche dedicate al suono e all’educazione musicale. Il laboratorio è rivolto a educatrici ed educatori nidi d’infanzia, insegnanti scuola d’infanzia e primaria.

Sempre nella stessa giornata, alle ore 15,30 è previsto il seminario La musica che sono – Pedagogia Hip-hop oggi, durante il quale verranno esplorate le prospettive educative della cultura hip-hop e le nuove ricerche sul suo potenziale didattico e trasformativo. Alle ore 16 si svolgerà un workshop formativo (su prenotazione) La cassetta degli attrezzi digitali per la musica di base: strumenti gratuiti e accessibili (MusicBlocks, Chrome Music Lab, Flat.io…) per portare la musica nella didattica quotidiana.

Domenica 11 maggio sono previsti alcuni workshop a cura di INDIRE; alle ore 10 Creare Ascoltando (0–3 anni), un laboratorio esperienziale per bambini e famiglie, tra narrazione musicale, letture e ascolti attivi, ispirato a Nati per la Musica. Alle ore 10,30 BAND ON THE CLOUD – Composizione musicale collaborativa online: comporre musica in modo cooperativo attraverso una piattaforma web accessibile e pensata per l’ambiente scolastico. Alle ore 11 Creare Ascoltando (3–6 anni), un secondo laboratorio esperienziale, con attività musicali e narrative per l’infanzia. Alle ore 11,30 Disponi e componi con MusicBlocks, un laboratorio pratico per comporre musica partendo da una griglia fisica e trasformare tutto in suono e notazione digitale. Infine, alle ore 14,30 Vedere i suoni, ascoltare le immagini, Storytelling audiovisivo, podcast e intelligenza artificiale al servizio della didattica multimediale.