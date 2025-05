Una tragedia sconvolgente ha colpito la comunità di Afragola: Martina Carbonaro, una ragazza di soli 14 anni, è stata uccisa dal suo ex fidanzato, Alessio Tucci, 19 anni. Il suo corpo è stato ritrovato ieri sera, dopo due giorni dalla denuncia della scomparsa. La confessione del giovane è arrivata dopo un lungo interrogatorio da parte del Pubblico Ministero della Procura di Napoli Nord.

Il dramma familiare e le parole della madre

“Due settimane fa ho saputo che lui le aveva dato uno schiaffo. Ho detto a Martina: ‘Vedi bene che devi fare, se non lo vuoi più, lascialo perdere. Non avere paura di lasciarlo'”.

Con queste parole la madre di Martina ha raccontato il timore e la preoccupazione per la relazione della figlia con Alessio Tucci, che aveva già mostrato comportamenti violenti.

L’allarme e il ritrovamento

Martina era scomparsa da due giorni. La famiglia, preoccupata per il suo improvviso allontanamento, aveva denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine. Le ricerche sono durate fino alla tragica scoperta avvenuta nella serata di ieri: il corpo della ragazza è stato ritrovato, confermando i peggiori sospetti.

La confessione e l’arresto

Il 19enne Alessio Tucci è stato interrogato a lungo dagli inquirenti. Durante il confronto con il PM della Procura di Napoli Nord, ha infine confessato l’omicidio. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e le motivazioni del gesto.