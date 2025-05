«Sei la persona che voglio sposare. Forse non mi crederai perché ti ho ferito, ma ti amerò anche quando nessuno dei due lo farà». Queste parole toccanti sono tratte da una lettera scritta da Martina Carbonaro, 14 anni, al suo fidanzato Alessio Tucci, appena due mesi prima di essere uccisa proprio da lui.

Martina è stata assassinata ad Afragola, in provincia di Napoli, in un drammatico femminicidio che ha sconvolto l’Italia. Il suo omicidio è avvenuto a causa della fine della loro relazione, secondo le prime ricostruzioni. Alessio, 19 anni, l’ha tolta alla vita con brutalità, lasciando un’intera comunità senza parole.

Una Relazione Documentata sui Social: Dediche, Foto e Messaggi

Il profilo Facebook di Martina è un vero e proprio diario d’amore. Foto sorridenti, dediche accorate e screenshot di chat in cui lo chiamava affettuosamente «il mio principe» raccontano una storia fatta di affetto profondo, almeno da parte della ragazza. In una delle immagini più simboliche, Martina scriveva «Alessio ti amo» su lavagnette e nei videogiochi, dimostrando quanto fosse presa dalla relazione.

Tra i post, spicca anche un messaggio generato da ChatGPT, che Martina aveva utilizzato per creare una frase romantica da usare come didascalia:

«Catturati in un momento che sa di amore puro, risate condivise e un legame che nessuna catena potrà spezzare».

La Lettera Pubblicata Sui Social: Promesse di Amore Incondizionato

Il 1° marzo scorso, Martina pubblicò una lunga lettera indirizzata ad Alessio, oggi riletta con occhi diversi e piena di segnali di sofferenza emotiva. Scriveva:

«Nel profondo del mio cuore sto cambiando per te per essere una persona migliore. Ti ho fatto perdere la fiducia in me, ma cercherò di farti fidare di me giorno dopo giorno, anche quando avrai paura. (…) Ti prometto che ti amerò anche quando nessuno dei due lo farà, anche quando saremo arrabbiati, confusi e delusi. Io ti prometto che ti amerò sempre».

La ragazza idealizzava Alessio, attribuendogli persino un potere salvifico:

«La forza del tuo sorriso che magicamente fa passare ogni male».