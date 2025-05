Ancora disagi per i 28mila utenti giornalieri della Funicolare Centrale di Napoli. Dopo una serie di stop improvvisi e un lungo fermo tecnico per la sostituzione del cavo trainante, arriva una nuova comunicazione ufficiale da parte dell’ANM (Azienda Napoletana Mobilità): l’impianto resterà chiuso per l’intera giornata di martedì 27 e mercoledì 28 maggio 2025.

A renderlo noto è la stessa ANM tramite la propria pagina Facebook ufficiale. Il motivo del nuovo blocco è legato all’attuazione dei programmi di monitoraggio degli impianti a fune da parte di ANSFISA, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali.

Una lunga serie di guasti e interruzioni

Il nuovo stop si aggiunge a una lunga lista di malfunzionamenti recenti che hanno colpito la funicolare:

30 aprile: fermo dalle 11:20 alle 12:10

6 maggio: fermo dalle 9:20 alle 10:00

7 maggio: fermo dalle 9:40 alle 13:30

23 maggio: fermo dalle 9:00 alle 10:20

Tutti episodi verificatisi in fasce orarie di punta, con gravi ripercussioni sulla mobilità urbana.

Mezzi sostitutivi: navetta limitata solo alla stazione del Petraio

Secondo quanto comunicato da ANM, per i giorni di fermo sarà attivato un servizio navetta, dalle 7:00 alle 22:00, con una corsa ogni 20 minuti e solo tre autobus in servizio. Il percorso collegherà:

Piazza Vanvitelli, Via Kerbaker, Via Cimarosa, Via Luigia Sanfelice, Via Palizzi

Il servizio sostitutivo servirà quindi esclusivamente la stazione intermedia del Petraio, lasciando completamente scoperti i passeggeri delle stazioni di piazzetta Duca d’Aosta e corso Vittorio Emanuele, creando ulteriori disagi per studenti, lavoratori, turisti e attività commerciali.

Le proteste: «Situazione inaccettabile»

Sulla vicenda è intervenuto Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari, che da tempo denuncia le condizioni precarie del trasporto pubblico su ferro a Napoli:

«I continui guasti e le interruzioni lasciano perplessi e fanno sorgere dubbi sulla qualità dei lavori effettuati. La sicurezza dei passeggeri dovrebbe venire prima di tutto».

Capodanno ha anche chiamato in causa il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, e il procuratore Nicola Gratteri, affinché si faccia chiarezza sulla gestione degli impianti.

La revisione del 2016 e i dubbi sull’efficienza

Va ricordato che l’ultima revisione ventennale della Funicolare Centrale risale al 2016, quando l’impianto rimase fermo per 355 giorni, con un ritardo del 20% sui tempi previsti. Da allora, la funicolare ha subito numerosi stop tecnici, tra cui due importanti interventi per la sostituzione del cavo traente, nel settembre 2022 e nell’aprile 2025.

I frequenti guasti sollevano legittimi dubbi sull’efficacia dei lavori effettuati e sulla pianificazione della manutenzione.