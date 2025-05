Il pensiero e le opere di San Francesco dovrebbero diventare materia scolastica. Lo sa bene il Comitato nazionale per le celebrazioni legate al frate francescano, lo sa e lo sostiene da anni. Tant’è che per quant’anno scolastico si è pensato di collaborare con le scuole, attraverso un concorso nazionale.

Per l’anno scolastico 2024/2025, in preparazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi che ricorrerà nel 2026, il Ministero dell’istruzione e del merito e il Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi bandiscono il Concorso nazionale “San Francesco d’Assisi: il pensiero, l’opera, la cultura e la sua eredità”.

Il concorso è dedicato alle scuole primarie statali e paritarie dell’intero territorio nazionale e si articola in due proposte progettuali:

– “Laudato sie, mi’ Signore, cum tutte le Tue creature”. Frate sole, Sora luna, le stelle, frate vento, aere et nubilo et sereno et onne tempo, sor’acqua, frate focu sora nostra matre terra: San Francesco e la meraviglia delle creature;

– “Laudato si’, mi’ Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore”: San Francesco e la comprensione del perdono.

Le candidature dovranno essere inviate attraverso la funzione “Bandi” presente nella piattaforma Pimer Monitor, entro le ore 18,00 del 30 maggio 2025. Ancora qualche giorno per poter partecipare alla bellezza di un concorso autentico e di ampio respiro.