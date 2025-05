Un giovane di 25 anni, identificato come Antonio De Cristofaro, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nella serata di giovedì 15 maggio 2025, in via del Flauto Magico, nel rione Conocal del quartiere Ponticelli, nella zona orientale di Napoli.

L’intervento delle forze dell’ordine

La Polizia di Stato è intervenuta intorno alle 23:20 in seguito a una segnalazione. Sul posto, gli agenti hanno trovato il giovane gravemente ferito. De Cristofaro è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Betania, dove purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo.

Le indagini

Secondo quanto si apprende, la vittima era nota alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Al momento, sono in corso indagini da parte del Commissariato di Ponticelli e della Squadra Mobile di Napoli per ricostruire la dinamica dell’agguato e individuare un possibile movente. Gli investigatori non escludono alcuna pista, compresa quella legata a faide o regolamenti di conti nell’area.

Un territorio ad alta tensione

Il rione Conocal, già noto per episodi di criminalità organizzata, torna dunque al centro delle cronache. L’omicidio di Antonio De Cristofaro riaccende l’allarme sicurezza in una zona che da anni fa i conti con violenza e degrado sociale.