Incidente stradale a Napoli, nel quartiere di Ponticelli, zona orientale della città. Una Jaguar E-Pace e una Fiat Panda si sono scontrate in via Mario Palermo, per cause ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, per evitare l’impatto, la Jaguar avrebbe sterzato bruscamente, finendo contro un marciapiede e ribaltandosi su un fianco. A bordo della vettura c’erano il conducente e un passeggero, entrambi rimasti lievemente feriti. I due sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all’Ospedale del Mare per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze dell’Asl Napoli 1 Centro e gli agenti della Polizia Locale, reparto Infortunistica Stradale, guidati dal comandante Enzo Cirillo. Le operazioni di rilievo si sono protratte per oltre un’ora. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi.

Auto ribaltate, un fenomeno in crescita

A segnalare l’accaduto è stato il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha parlato di “ennesimo grave incidente a Ponticelli con auto ribaltata”, denunciando un fenomeno in crescita.

Non è infatti il primo caso di auto capovolta a Napoli: già nelle scorse settimane Fanpage.it aveva lanciato l’allarme su questa tendenza preoccupante. Secondo quanto riferito da fonti della Polizia Locale, tra le principali cause ci sono l’alta velocità, la distrazione alla guida e l’uso del cellulare, vietato dal Codice della Strada.