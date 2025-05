Durante la notte tra il 14 e il 15 maggio scorsi, la polizia di Napoli ha denunciato due giovani per aver deturpato un’auto di servizio, apponendo adesivi su un mezzo della polizia in sosta in via dei Fiorentini, nel cuore del centro cittadino.

La dinamica dell’intervento

Gli agenti del III Nucleo Ordine Pubblico hanno notato i due giovani mentre attaccavano adesivi su un veicolo della polizia. Subito sono stati allertati i colleghi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che sono intervenuti rapidamente per bloccare l’atto vandalico.

Alla vista delle forze dell’ordine, i due – un 22enne di Napoli e una 24enne originaria di Trieste – hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati raggiunti e fermati poco dopo. Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di altri adesivi identici a quelli già applicati sull’auto.

La 24enne denunciata anche per oltraggio

Durante le fasi del fermo, la 24enne ha reagito in modo violento, insultando gli agenti e opponendo resistenza all’arresto. Per questo motivo, oltre alla denuncia per deturpamento di bene pubblico, la giovane è stata deferita anche per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Denuncia e accertamenti in corso

I due sono stati identificati e denunciati a piede libero. La polizia sta ora approfondendo l’episodio per verificare se si tratti di un gesto isolato o collegato a azioni dimostrative organizzate.