Maggio 2025 porta buone notizie per molte famiglie e cittadini in difficoltà economica: per alcuni beneficiari, infatti, è previsto un doppio accredito da parte dell’INPS. I pagamenti riguardano due misure di sostegno fondamentali: l’Assegno unico e universale per i figli a carico e il Supporto per la formazione e il lavoro.

Chi riceverà un doppio accredito INPS a maggio 2025?

Il doppio accredito INPS spetta a coloro che soddisfano i requisiti per entrambe le seguenti misure:

Assegno unico e universale per figli a carico

Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)

Entrambe le somme verranno erogate negli stessi giorni a fine maggio, assicurando un sostegno economico più consistente a nuclei familiari con figli e disoccupati che partecipano a percorsi di formazione o reinserimento lavorativo.

Assegno unico e universale: importi e requisiti

L’Assegno unico e universale è destinato alle famiglie con figli fino a 21 anni di età (o senza limiti in caso di disabilità). Viene calcolato in base all’ISEE e all’età dei figli, con importi che nel 2025 vanno da 57,50 euro fino a oltre 200 euro al mese per figlio, grazie alle maggiorazioni previste (ad esempio per famiglie numerose o con entrambi i genitori lavoratori).

Requisiti principali:

Figli a carico minorenni o under 21 con specifiche condizioni

ISEE aggiornato

Residenza in Italia

Supporto per la formazione e il lavoro: chi può riceverlo

Il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) è rivolto ai cittadini tra i 18 e i 59 anni che:

hanno un ISEE non superiore a 10.140 euro

aderiscono a programmi di politiche attive del lavoro, come corsi di formazione, tirocini o progetti utili alla collettività

L’importo è infatti fisso: 500 euro al mese, versati per tutta la durata dell’attività formativa o del percorso di inserimento.

Oltre 700 euro al mese per chi ha diritto a entrambi

Chi soddisfa i requisiti per entrambi i sussidi può ricevere sia l’Assegno unico che il Supporto per la formazione, cumulando oltre 700 euro al mese. Un sostegno economico concreto per famiglie con reddito basso, figli a carico e situazioni di disoccupazione temporanea.

Quando arrivano i pagamenti INPS di maggio 2025?

I pagamenti dell’Assegno unico e del Supporto per la formazione e il lavoro sono previsti tra il 27 e il 31 maggio 2025, secondo il consueto calendario INPS.