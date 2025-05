Proseguono senza sosta i controlli straordinari della Polizia Locale di Napoli in diverse zone della città. Nel corso degli ultimi giorni, le operazioni hanno riguardato numerosi quartieri, portando a sequestri, denunce e sanzioni economiche rilevanti. Gli interventi hanno interessato sia l’ambito ambientale ed edilizio, sia il commercio abusivo e la sicurezza stradale.

Scampia: scoperto deposito abusivo vicino a una scuola

In primo luogo, nel quartiere Scampia, precisamente in via Fratelli Cervi, le segnalazioni dei cittadini hanno fatto scattare i controlli. Le denunce riguardavano la presenza di rifiuti abbandonati e una grave infestazione da ratti, in prossimità di un istituto scolastico.

Di conseguenza, l’Unità Operativa Scampia, con il supporto dell’Unità Tutela Edilizia e di funzionari dell’ASL Napoli 1, ha individuato un manufatto abusivo realizzato su suolo pubblico, privo di qualsiasi autorizzazione e adibito a deposito. Inoltre, è emerso che la struttura era illegittimamente allacciata alla rete elettrica e idrica.

Per questo motivo, il responsabile è stato denunciato, mentre il manufatto è stato sequestrato.

Via Ferrara: blitz al mercato e maxi sequestro di scarpe

Successivamente, l’attenzione si è spostata sul mercato in via Ferrara, dove un’operazione congiunta delle Unità San Lorenzo, Stella, I.A.E.S. e del Gruppo Intervento Territoriale ha coinvolto 14 agenti.

Nel dettaglio, i controlli hanno portato a:

5 verbali per occupazione indebita della sede stradale;

23 sanzioni per eccessiva occupazione di suolo pubblico, per un totale di 23.000 euro;

1 violazione relativa alla gestione dei rifiuti urbani;

1 caso di commercio su area pubblica senza autorizzazione, con sequestro amministrativo di 272 paia di scarpe e una sanzione di 5.000 euro.

Chiaiano: controlli stradali, patenti sospese e veicoli sequestrati

Infine, nel quartiere Chiaiano, in via Giovanni Antonio Campano e via Santa Maria a Cubito, è stata effettuata un’intensa attività di controllo del traffico da parte dell’Unità Operativa Scampia e del Commissariato di Polizia di Stato Chiaiano.

I risultati parlano chiaro:

4 veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa;

2 violazioni per mancata esibizione dei documenti di guida;

3 verbali per omessa revisione periodica;

3 sanzioni per l’uso del cellulare alla guida, che hanno comportato la sospensione della patente, la decurtazione di 5 punti e sanzioni pecuniarie.