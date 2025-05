Tragedia sul lavoro questa mattina in un supermercato di Sapri, dove un giovane macellaio di 22 anni, residente nella cittadina del Golfo di Policastro, è rimasto gravemente ferito mentre era al lavoro al banco macelleria. Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, stava utilizzando un tritacarne professionale quando, per cause ancora da accertare, una mano è rimasta incastrata all’interno della macchina.

L’incidente è avvenuto sotto gli occhi attoniti di alcuni colleghi e clienti. L’allarme è stato immediato. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno ritenuto necessario trasferire d’urgenza il giovane all’ospedale “Immacolata” di Sapri, trasportando con lui l’intero macchinario, nella speranza di limitare ulteriori danni durante il trasporto.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito molto gravi: la mano, ormai completamente maciullata, è liberata solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo con attrezzature speciali per smontare in sicurezza la macchina.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori del lavoro per avviare le indagini e accertare eventuali responsabilità o irregolarità nelle misure di sicurezza. L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale e riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei settori a rischio come quello della grande distribuzione alimentare.