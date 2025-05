Grave incidente stradale questo pomeriggio sull’autostrada A1 Roma-Napoli, nel tratto compreso tra Anagni-Fiuggi e Ferentino, in provincia di Frosinone. Due le vittime, un uomo e il figlio di soli otto anni, entrambi di origine straniera. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle ore 16:30, un’auto avrebbe perso il controllo all’altezza del chilometro 614, in direzione Napoli, finendo contro altre due vetture in transito. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale, intervenuta sul posto con più pattuglie.

A causa dello scontro, è stata disposta la chiusura del tratto autostradale tra Anagni-Fiuggi e Ferentino, in direzione sud. Il traffico è bloccato all’interno dell’area interessata e si segnalano 5 chilometri di coda verso Napoli.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i soccorsi sanitari, le squadre meccaniche, il personale della quinta direzione di Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia e gli agenti della Polizia stradale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.