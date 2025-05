La circolazione dei treni sulla linea Caserta – Foggia è attualmente interrotta in seguito a un incidente stradale che ha provocato la rottura di un parapetto di un cavalcaferrovia nei pressi di Apice (BN). L’impatto ha danneggiato la linea di alimentazione elettrica, rendendo impossibile il transito ferroviario nella zona.

Cause dell’interruzione

Secondo quanto comunicato, l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato necessario per mettere in sicurezza l’area. Il danno alla struttura ha richiesto l’interruzione immediata del traffico ferroviario, sia per motivi di sicurezza sia per consentire gli interventi tecnici di ripristino.

Intervento di RFI e misure alternative

I tecnici di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) sono già operativi sul posto e continueranno a lavorare per tutta la notte al fine di ripristinare la piena funzionalità della linea il prima possibile.

Nel frattempo, Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus tra le stazioni di Benevento e Foggia, così da garantire la mobilità dei passeggeri coinvolti e minimizzare i disagi.