Torre del Greco piange la scomparsa di Ornella Sanna, stimata commercialista di 56 anni, rimasta vittima di un incidente in scooter avvenuto domenica scorsa tra Portici e San Giorgio a Cremano. Dopo due giorni di agonia in ospedale, il suo cuore ha cessato di battere, lasciando nel dolore la sua famiglia, gli amici e l’intera comunità.

L’incidente: un guasto improvviso e la rovinosa caduta

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di domenica, quando Ornella e il marito avevano deciso di trascorrere una giornata a Napoli in sella al loro scooter. Durante il tragitto, il mezzo avrebbe subito un guasto improvviso, provocando un inchiodamento e una violenta caduta sull’asfalto.

Entrambi i coniugi indossavano il casco, ma l’impatto è stato devastante. Subito soccorsi, sono stati trasportati in ospedale. Tuttavia, le condizioni di Ornella sono apparse critiche sin da subito. Nonostante i tentativi disperati dei medici, la donna è morta dopo circa 48 ore.

Un’ondata di dolore e ricordi sui social

La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro della città, provocando sconcerto e dolore tra chi la conosceva. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social, carichi di affetto, incredulità e commozione.

Uno dei post più toccanti recita:

“Ornellí m’hai spaccato il cuore. Non potevi e dovevi andartene così, all’improvviso! […] quante serate caraibiche a condividere la passione per i balli latini. Rimarranno solo questi meravigliosi ricordi. Ornella, ovunque tu sia, che la tua anima possa riposare in pace nella gloria di Dio. Eterno riposo per te, Orny.”