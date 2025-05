Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri lungo la Strada Regionale 407, all’interno di una galleria nel territorio comunale di Buccino. Nello scontro tra un mezzo pesante e un trattore agricolo, ha perso la vita un uomo di 47 anni, residente nel comune salernitano.

L’incidente in galleria: si indaga sull’illuminazione

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è avvenuto in una delle gallerie che attraversano il tratto viario. Le dinamiche sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Tra i punti oggetto di indagine c’è anche la visibilità all’interno della galleria, con particolare attenzione all’efficienza del sistema di illuminazione stradale.

Il tratto interessato è stato chiuso temporaneamente per consentire i rilievi da parte dei tecnici e delle forze dell’ordine.

Il cordoglio del sindaco Pasquale Freda

Profondo dolore nella comunità di Buccino per la tragica scomparsa. Il sindaco Pasquale Freda ha espresso un messaggio di cordoglio che riassume il sentimento collettivo:

“Un terribile incidente ha causato la morte di una giovane vita. Un grande dolore personale e per l’intera comunità buccinese. Che la terra ti sia lieve, Massimo.”