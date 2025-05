Tragedia questa mattina intorno alle ore 10:00 in via Casa Cirillo, a Trecase, in provincia di Napoli. Un uomo di 67 anni, A.R.G., è deceduto sul colpo dopo aver perso il controllo della sua bici elettrica mentre percorreva la strada in discesa. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe schiantato contro un muro senza coinvolgimento di altri veicoli.

Le dinamiche dell’incidente

L’anziano, originario di Sulmona ma residente a Scafati (SA), era in sella alla sua bicicletta elettrica quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo lanciato a forte velocità. L’impatto contro il muro è stato violento e non ha lasciato scampo al pensionato.

La scena è stata immortalata da alcune telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata, i militari della Stazione di Trecase e gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi del caso e confermato l’assenza di altri mezzi coinvolti.

Salma restituita alla famiglia

Una volta completati gli accertamenti, il magistrato di turno ha autorizzato la restituzione della salma alla famiglia. Il corpo è stato liberato senza disporre ulteriori esami autoptici, compatibilmente con la chiara dinamica emersa dai filmati e dalle testimonianze.